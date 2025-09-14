اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

3.تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم في الوقت والتاريخ المحددين أعلاه وتودع في صندوق العطاءات من قبل مندوب الشركة وكل مناقصة ترد متأخرة عن تاريخ الإغلاق ترفض وتعاد إلى مصدرها مغلقة.
4.يرفق تأمين مالي ( كفالة مالية أو شيك مصدق معززاً بكتاب تغطية من البنك مصدر الشيك) لدخول العطاء بما يعادل (3%) من قيمة العطاء وكل مناقصة ترد بدون تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها.
-
