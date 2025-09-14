الأحد 2025-09-14 10:43 ص
 

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 14-09-2025 08:19 ص

الوكيل الإخباري-   1.تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي/ مديرية التزويد اللوجستي عن طرح العطاء المبين تفاصيله تالياً:

اضافة اعلان

 

Image1_920251481535666217502.jpg

 

2.على الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية التزويد اللوجستي/ شعبة الادامة اللوجستية خلال ساعات الدوام الرسمي يومياً من الساعة (10:00) العاشرة صباحاً ولغاية الساعة (13:30) الواحدة والنصف بعد الظهر مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول والسجل التجاري وصورة عنهما وذلك لشراء نسخه دعوة العطاء.


3.تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم في الوقت والتاريخ المحددين أعلاه وتودع في صندوق العطاءات من قبل مندوب الشركة وكل مناقصة ترد متأخرة عن تاريخ الإغلاق ترفض وتعاد إلى مصدرها مغلقة.


4.يرفق تأمين مالي ( كفالة مالية أو شيك مصدق معززاً بكتاب تغطية من البنك مصدر الشيك) لدخول العطاء بما يعادل (3%) من قيمة العطاء وكل مناقصة ترد بدون تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

3232

منوعات شاهد تمساح يثير الذعر على شاطئ بالإسكندرية

لالالا

فن ومشاهير قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما

الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

فلسطين الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

ل

فن ومشاهير جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية

56

منوعات مقارنة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

خ

منوعات حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها في أمريكا



 
 





الأكثر مشاهدة