قوات الاحتلال تعتقل شابا من بيت ريما بعد الاعتداء عليه

08:10 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745933 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شابًا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب الاعتداء عليه بالضرب، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). اضافة اعلان





ونقلت الوكالة عن مصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام خلال اقتحامها البلدة، ما أثار حالة من الذعر في صفوف السكان.