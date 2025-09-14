الأحد 2025-09-14 10:44 ص
 

قوات الاحتلال تعتقل شابا من بيت ريما بعد الاعتداء عليه

قوات الاحتلال تعتقل شابا من بيت ريما بعد الاعتداء عليه
قوات الاحتلال
 
الأحد، 14-09-2025 08:10 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شابًا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب الاعتداء عليه بالضرب، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).اضافة اعلان


ونقلت الوكالة عن مصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام خلال اقتحامها البلدة، ما أثار حالة من الذعر في صفوف السكان.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

3232

منوعات شاهد تمساح يثير الذعر على شاطئ بالإسكندرية

لالالا

فن ومشاهير قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما

الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

فلسطين الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

ل

فن ومشاهير جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية

56

منوعات مقارنة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

خ

منوعات حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها في أمريكا



 
 





الأكثر مشاهدة