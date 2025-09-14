الأحد 2025-09-14 10:44 ص
 

وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الأحد، 14-09-2025 09:59 ص
الوكيل الإخباري-   تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، صباح اليوم الأحد، مركز جرش للرعاية والتأهيل، خلال زيارة تفقدية مفاجئة.اضافة اعلان


واطلعت بني مصطفى خلال جولتها في مرافق المركز على واقع الخدمات المقدمة للمنتفعين في المركز، وما يقدمه من برامج  للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على أهمية توفير  الرعاية المثلى لهم، وبذل المزيد من الجهود لخدمتهم.

كما وإلتقت بني مصطفى مع عدد من المنتفعين، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وأوعزت لكادر العاملين في المركز بضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الممكنة لمنتفعي المركز، وتوفير كافة البرامج التي تمكنهم من تنمية قدراتهم ومهاراتهم. 

ووجهت بني مصطفى بضرورة إجراء الصيانة اللازمة لبعض مرافق المركز استعداداً لفصل الشتاء.
 
 
