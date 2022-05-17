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الثلاثاء، 17-05-2022 08:27 م

الخدمة المدنية يشارك في حلقة نقاشية حول نماذج التغيير

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الوكيل الاخباري - شارك ديوان الخدمة المدنية في الحلقة النقاشية الخامسة عشر لموظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى حول سياسات الخدمة العامة، بعنوان: "نماذج التغيير"، التي نظمتها اللجنة الأوروبية الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام في فلسطين، برعاية رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، في كلمة له عن بعد، إن الأردن أصدر نظام خدمة مدنية جديد عام 2020 متضمناً العديد من السياسات الهادفة لتطور الخدمة المدنية، وفي مقدمتها الانتقال الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية في مكوناتها كافة، لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية، ومهننة الوظائف وغيرها من السياسات والتوجهات الحديثة. 

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