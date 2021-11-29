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الإثنين، 29-11-2021 10:00 م

الخدمة المدنية يطلق برنامجاً تعريفياً لمسؤولي الموارد البشرية

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الوكيل الاخباري - أطلق ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين، برنامجاً تدريبيا وتعريفياً لمسؤولي وحدات الموارد البشرية والشؤون القانونية في اجهزة الخدمة المدنية، نفذه قسم تمكين وحدات الموارد البشرية/ مديرية تنمية القوى البشرية.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال إطلاق البرنامج، أهمية تمكين ورفع قدرات العاملين في وحدات ادارة الموارد البشرية في دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية، لغايات ضمان تحقيق الغاية من المضامين والمفاهيم التي تم ادخالها على نظام الخدمة المدنية الجديد، في مجال التطوير والاصلاح الاداري والاستغلال الامثل للمورد البشري، وانعكاسه على مستوى الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين.

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