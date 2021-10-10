الخدمة المدنية ينتهي من امتحانات تعبئة شواغر حكومية

الوكيل الاخباري–

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أنهى ديوان الخدمة المدنية عقد امتحانات تنافسية إلكترونية لتعبئة شواغر في وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة ومستشفى الجامعة الأردنية وجامعة مؤتة.وقال الديوان في بيان ، إن 426 مرشحا من مختلف المحافظات في تخصصات طب الأسنان، والتمريض، والتعقيم، والسجلات الطبية، وإدارة المستشفيات، والقبالة، والمختبرات الطبية، والنظارات الطبية، وفحص النظر، خضعوا لهذه الامتحانات.واعتمد الديوان الكفايات الوظيفية لعدد من المهن الطبية والصحية، مبينا انه جار العمل على استكمال باقي المهن بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبما يتماشى وأحكام نظام الخدمة المدنية الجديد رقم 9 لسنة 2020، التي تتضمن الانتقال بسائر إجراءات الموارد البشرية لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية.وسيطلق الديوان موقعا الكترونيا خاصا “بالكفايات الوظيفية” المطلوبة وأهميتها النسبية في الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية.وعلى صعيد متصل، بين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن هذا الانتقال بمنهجية الاستقطاب والتعيين لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية بأنواعها الجوهرية والعامة والفنية والمهنية، ويأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.واضاف، ان ذلك يكون من خلال انتقاء الاكفأ والاجدر من بين المتنافسين لإشغال الوظائف العامة، موضحا ان الديوان وبالتنسيق مع المختصين في وزارة التربية والتعليم وبإشراف مباشر من وزير التربية الدكتور محمد ابو قديس استكملا إعداد 38 نموذجا جديدا للمباحث المختلفة في المهن التعليمية، وتم بناؤها على الكفايات المهنية والفنية لوظيفة المعلم، وسينتقل الديوان تباعا لبقية المهن، حيث اعطى الاولوية للوظائف الصحية والتعليمية كونها تشكل حوالي 64 بالمئة من اجمالي وظائف الخدمة المدنية.