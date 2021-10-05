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الثلاثاء، 05-10-2021 11:46 م

تجديد اتفاقية التعاون بين مستشفى الأمير حمزة والجامعة الهاشمية

الصحة


الوكيل الاخباري - وقع وزير الصحة رئيس مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة الدكتور فراس الهواري، ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، في مستشفى الأمير حمزة اليوم الثلاثاء ، اتفاقية تجديد التعاون بين المستشفى والجامعة الهاشمية لتطوير الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى، وتدريب طلبة الكليات الصحية في الجامعة.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم، إن الاتفاقية تهدف بشكل رئيسي إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص التعليم والتدريب لطلبة الكليات الطبية والصحية ولأطباء الامتياز والمقيمين، ودعم البحوث الطبية والسريرية والتعليم الطبي المستمر، والمشاركة في تدريب وتعليم أطباء الامتياز والمقيمين التابعين لوزارة الصحة، والمشاركة في تنفيذ برنامج الاختصاص العالي.

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