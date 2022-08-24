الخدمة المدنية ينفذ سلسلة ورشات توعوية حول التخصصات الجامعية المطلوبة

الوكيل الاخباري - نفذ ديوان الخدمة المدنية سلسلة من الورشات التوعوية في محافظات المملكة حول مؤشرات العرض والطلب على التخصصات الجامعية المطلوبة لسوق العمل، والراكدة والمشبعة منها.



وقال الديوان في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الورشات التي نفذتها مكاتب وفروع الديوان في المحافظات جاءت بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، حيث ركزت على واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية المطلوبة والمشبعة والراكدة لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2022.



وأضاف البيان، أن سلسلة الورشات تأتي ضمن أهداف فروع ومكاتب الديوان في المحافظات وتفعيلا لدوره المجتمعي بتقديم الإرشاد للطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية وتوجيههم نحو اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

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