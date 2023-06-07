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الأربعاء، 07-06-2023 11:29 ص

الطاقة تجري زيارة تفقدية لمشروع استبدال وحدات الإنارة الموفرة LED

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الوكيل الإخباري - زار مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني مصنع ائتلاف شركة Yellow Door المصنع الأهلي للكهربائيات، اطلع فيها المومني والفريق المرافق على عملية تصنيع وحدات الانارة وفقا لأفضل المواصفات.

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وتأتي الزيارة بهدف متابعة عمل الشركة في ضمان جودة وحدات الإنارة والكميات التي يتم تصنيعها والمتوقع تجهيزها خلال الفترة القادمة لغايات تنفيذ مشروع استبدال وحدات الانارة التقليدية بوحدات انارة Led موفرة في محافظات المفرق وعجلون وجرش وبحسب الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.


يشار الى ان الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع استبدال وحدات انارة الشوارع التقليدية بوحدات انارة Led لغايات استبدال (410.000) وحدة انارة في محافظات المملكة كافة.

 




 

 


 

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