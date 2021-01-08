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الجمعة، 08-01-2021 10:35 م

الخرابشة يتحدث عن آلية عودة فتح القطاعات في ظل انخفاض الإصابات

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور سعد الخرابشة، رئيسُ لجنةِ تقييمِ الوضعِ الوبائي، إن المنحنى الوبائي في الأردن شهد خلال 5 إلى 6 أسابيع الماضية انحدارا أو انخفاضا تدريجيا متواصلا من الأسبوع 46 حتى الأسبوع 53 منذ بدء الجائحة.
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وحول اللقاحات، قال الخرابشة لقناة رؤيا إن جميع المعطيات المتوافرة حاليا، أن العالم وشركات الأدوية تدرس التحور وتدرس مدى تأثير على فاعلية المطاعيم المختلفة، لم يخرج أي دليل علمي يقول أن هذا التحور يقلل من فاعلية المطاعيم 

وشدد على أن إعادة فتح القطاعات يجب أن تكون تدريجية وفق خطة استراتيجية وبحسب الأولوية. 

وأكد الخرابشة أن لم يبحث موضوع عودة المدارس أمام اللجنة الوطنية للأوبئة للآن.

 




 

 


 

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