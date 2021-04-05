الخشمان : شكرا جلالة الملك المفدى

الوكيل الاخباري - في ضوء قرار جلالة الملك في التعامل مع موضوع سمو الامير حمزه - رئيس حزب الاتحاد الوطني الكابتن محمد الخشمان يتقدم بالشكر لجلالة الملك على قراره الحكيم - وهذا ما قاله الخشمان على صفحته الرسميه :-

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جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني ادام الله عزكم وقوتكم والهمكم دائما بالحكمه والبصيره .حماكم الله وايدكم بنصر من عنده - شكرا جلالة الملك المفدى على حكمتكم وقراراتكم الرشيده في الحفاظ على وحدة الهاشميين والشعب الاردني الذي يقف خلفكم بكل قدراته وامكانياته . شكرا سيدي لتفويت الفرصه على كل متامر سواء محليا او خارجيا - انتم يا جلالة الملك معلمنا وملهمنا ونستمد منكم المعنويات العاليه والقدرات القياديه وفقكم الله وحفظكم من كل شر ووفق الله ورعى سيدي صاحب السمو الملكي ولي عهدكم المحبوب الامير حسين المعظم وادام الله السلام والامان على الاردنيين جميعا تحت رايتكم الهاشميه المظفره.



الكابتن محمد الخشمان

رئيس حزب الاتحاد الوطني