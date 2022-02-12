الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

الوكيل الاخباري - كشف مصدر نيابي مطلع عمّا جرى في محافظة اربد صباح السبت، إثر منع نواب المحافظة من الدخول الى اجتماع المكتب التنفيذي لاحتفالية اربد عاصمةً للثقافة العربية 2022، والذي ترأسه رئيس اللجنة العليا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الاخباري" إن النواب كانوا بالأساس مدعوّين الى المركز الثقافي في اربد، بمناسبة إعلان اربد عاصمة الثقافة العربية 2022، وكان في ذات الوقت اجتماعاً لمجلس إعمار مدينة اربد بحضور رئيس الوزراء، ودولة عبدالرؤوف الروابدة، وأعضاء مجلس الإعمار، فيما كان في القاعة الأخرى ينتظر الوزراء والنواب لوجود اجتماع مع الرئيس في القاعة الأخرى.

وبين في حديثه أن النائب محمد جرادات حاول الدخول الى اجتماع مجلس اعمار اربد الذي يتواجد فيه الخصاونة، إلا أنه تفاجأ بقيام الحرس الموجود على باب القاعة بمنعه من الدخول وهو لا يعرف أنه نائب، رغم أنه عرّف على نفسه، إلا أن عنصر الحرس أصرّ على المنع "بموجب التعليمات الصادرة إليه بمنع دخول أحد إلى قاعة الاجتماع".

وأضاف أنه على إثر ذلك تعالت الأصوات بين النواب احتجاجاً على منعهم من الدخول، وبعد لحظات خرج رئيس الوزراء بشر الخصاونة ومحافظ اربد رضوان العتوم، وأخذ الخصاونة بمصالحة النواب والسلام عليهم، ثم دخلوا قاعة الاجتماع الآخر، لأن اجتماع لجنة الإعمار كان قد انتهى.

وأوضح ان الخصاونة اعتذر من النواب بالقول "حقكم علينا".