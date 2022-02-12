"نواب اربد" يُمنعون من حضور اجتماع المكتب التنفيذي لاحتفالية اربد والخصاونة يخرج لمصالحتهم

الوكيل الاخباري - احتجّ نواب محافظة اربد بعد أن منعوا من حضور اجتماع المكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية، والذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وتوجه نواب المحافظة لمبنى مديرية ثقافة اربد لحضور الاجتماع، إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من قِبل المنظمين وحرس الرئيس من الدخول، حيث مُنع كلاً من النواب: راشد الشوحة، محمد جرادات، فواز الزعبي، عبدالسلام الذيابات، سالم العمري، يسار الخصاونة.

وتعالت أصوات النواب عند مبنى مديرية ثقافة اربد، احتجاجاً على منعهم من الدخول، وعلى أسلوب المعاملة، وفق قولهم، إلى أن خرج عليهم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لمصالحتهم، وبدأ بالسلام عليهم وتقبيلهم، ثم دعوتهم للغداء.

وكان الرئيس الخصاونة رئيس اللجنة العليا لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، التزام الحكومة التام بتوفير المخصصات اللازمة لإنجاح الاحتفالية بما يليق بمستوى الحدث باعتباره حدثا وطنيا بامتياز يعكس وجه الأردن الثقافي والحضاري. اضافة اعلان





وقال الخصاونة خلال ترؤسه، اليوم السبت، في مركز إربد الثقافي الاجتماع الثالث للجنة العليا للاحتفالية والمكتب التنفيذي، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي ونائب رئيس اللجنة العليا رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، إن إربد بدورها ومكوناتها ورموزها وإرثها تستحق حدثا ودعما يليق بها وبالوطن.



ووجه الخصاونة بأن تكون المخصصات المالية لإنجاح الاحتفالية جاهزة، خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا الذي سيعقد الشهر المقبل، معتبرا أن حدثا بهذا الحجم يستحق الدعم على المستويات كافة لأن الحكومة تنظر إليه كمشروع وطني يحمل في طياته أبعادا تنموية ويشكل إضاءات مهمة على صعيد الفعل الثقافي المستدام بما يعكس الصورة المشرقة للحضارة والتراث والثقافة الأردنية ويكون حاضنة مستقبلية لمزيد من الحراك الثقافي الذي يحاكي مختلف مكوناته ويسهم في تطويره وإبداعاته.



ونوه إلى أن حدثا بهذا الحجم لن يتم التعامل معه بالطرق والمعايير المعتادة بما يتعلق بتوفير المخصصات اللازمة والضرورية له رغم الظروف المالية الصعبة.



وقال رئيس الوزراء إن اسهامات إربد بإرثها وتراثها وقياداتها وأبنائها وتضحياتهم في بناء الدولة الأردنية منذ نشوئها تستحق دعما ورعاية واهتماما بمشاريعها كما هو كل الوطن بجميع محافظاته ما يستوجب منا جميعا العمل الدؤوب لإنجاح الحدث الذي تنتظره إربد كما ينتظره الوطن وجدير بها وبقاماتها أن تكون حاضرة في العقل الثقافي المعزز لدورهم في مسيرة البناء الوطني.



وأشار الخصاونة إلى أنه سيصار إلى عقد اجتماع متابعة لمخرجات هذا الاجتماع وهو الثالث للجنة العليا، لافتا الى أن تأخر عقد هذا الاجتماع جاء لظروف خارجة عن الإرادة، مؤكدا أننا لم نعد نمتلك ترف الوقت لجهة البدء بتنفيذ القرارات المتخذة إجرائيا على أرض الواقع.