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الأحد، 23-01-2022 06:27 م

الخصاونة: السوداوية السائدة تضرب مفاصل الدولة.. وشراكات اقتصادية مع دول خليجية

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الوكيل الاخباري - انتقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ما وصفها بالسوداوية السائدة، معتبراً أن السوداوية السائدة ممنهجة ومدروسة وذات تقنية عالية وتستهدف ضرب الدولة في مفاصل رئيسة.اضافة اعلان


وبين انها غير مبنية على أسس او معلومة وانها عبارة عن فبركة لتضليل الرأي العام وتشويش رسالة الدولة.

تصريحات الخصاونة جاءت خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين والكتاب في مبنى رئاسة الوزراء مساء اليوم الاحد.

 

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء إن حكومته جاءت في ظل وضع وبائي صعب.

وشدد الخصاونة على ان قادم الأيام ستحمل اتفاقيات شراكة اقتصادية مع اكثر من دولة خليجية.

وحضر اللقاء الزملاء الصحفيون: خالد الشقران، مصطفى ريالات، مكرم الطراونة، محمد غزال، حسين الجغبير، عمر كلاب، سلامة الدرعاوي، زيد النوايسة، عصام قضماني، حمادة فراعنة، مهند مبيضين، حسين الرواشدة، حسين العموش، سامح المحاريق.

فيما اعتذر الزميلان فايز الفايز وعبدالهادي راجي المجالي عن عدم الحضور لأسباب خاصة.

كما حضر اللقاء وزيرا الاعلام والشؤون السياسية والبرلمانية ثم انضم اليهم وزراء التخطيط والمالية والريادة الرقمية والعمل.

 




 

 


 

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