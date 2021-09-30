الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

حملة توعوية عن صحة الطفل بمستشفى الملك المؤسس

الخصاونة: حكومتنا تسير باتجاه تحسين مستوى المعيشة للمواطنين

احالات على التقاعد في وزارة التربية والتعليم - اسماء

وزير التنمية الاجتماعية يؤكد أهمية صدور نظام رعاية المسنين

التربية تطلق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان في المفرق

إجراءات لمباشرة عمل أطباء الجامعة الهاشمية بمستشفى الزرقاء الحكومي

السماح لسيارات سفريات على خط عمّان بغداد بالعمل من خلال حدود الكرامة

الخصاونة يصل إلى القاهرة ومدبولي في استقباله

الاحتفال باليوم الأوروبي للغات في البوليفارد السبت المقبل

الخميس، 30-09-2021 09:33 م

الخصاونة: حكومتنا تسير باتجاه تحسين مستوى المعيشة للمواطنين

9202129125955566273591


الوكيل الاخباري - أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مقابلة صحفية مع جريدة الأسبوع المصرية على هامش مؤتمر “إعلاميون ضد الكراهية”، الذى أقامه مجلس حكماء المسلمين في القاهرة.

وقال الخصاونة إن ما تحقق خلال عمر الدولة الأردنية سيكون دافعا لتحقيق المزيد من الانجازات والتأكيد على ثوابت الموقف الأردني تجاه أمته العربية، وتجاه علاقات متوازنة مع دول العالم تقوم على إرساء أسس التعاون والاحترام المتبادل وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في شتى انحاء دول العالم.

وأضاف، أن “حكومتنا تسير باتجاه التنمية وتحقيق بعض من طموحات جلالة الملك لتحسين مستوى المعيشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية”.

وتابع الخصاونة في رد على سؤال متعلق بالتطرف، “أن ديننا الحنيف يحترم ثقافة الاختلاف ضمن إطار سلمي وحضاري سبق الكثير من الشرائع الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

ولفت إلى أنه سيزور القاهرة قريبا لمتابعة أعمال التعاون المشترك بين البلدين، والتنسيق فيما يخص قضايا المنطقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92021822125855136169

حملة توعوية عن صحة الطفل بمستشفى الملك المؤسس

9202124175150633680388

احالات على التقاعد في وزارة التربية والتعليم - اسماء

وزارة-التنمية-الاجتماعية-أرشيفية-680x430-1

وزير التنمية الاجتماعية يؤكد أهمية صدور نظام رعاية المسنين

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية تطلق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان في المفرق

w

إجراءات لمباشرة عمل أطباء الجامعة الهاشمية بمستشفى الزرقاء الحكومي

9202129212322611302343

السماح لسيارات سفريات على خط عمّان بغداد بالعمل من خلال حدود الكرامة

أخبار متعلقة
w

الصفدي يلتقي ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي

رئاسة

ايعاز حكومي بشأن دوام موظفين

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

كريشان يوعز باتخاذ إجراءات لحماية مقبرة منطقة الروضة في ناعور

رئاسة

الحكومة : سنعلن عن وظائف شاغرة قريبا

92021814345800015986

الحكومة تقرر تثبيت عمال الوطن

رئاسة

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد