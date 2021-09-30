الخصاونة: حكومتنا تسير باتجاه تحسين مستوى المعيشة للمواطنين

الوكيل الاخباري - أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مقابلة صحفية مع جريدة الأسبوع المصرية على هامش مؤتمر “إعلاميون ضد الكراهية”، الذى أقامه مجلس حكماء المسلمين في القاهرة.



وقال الخصاونة إن ما تحقق خلال عمر الدولة الأردنية سيكون دافعا لتحقيق المزيد من الانجازات والتأكيد على ثوابت الموقف الأردني تجاه أمته العربية، وتجاه علاقات متوازنة مع دول العالم تقوم على إرساء أسس التعاون والاحترام المتبادل وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في شتى انحاء دول العالم.



وأضاف، أن “حكومتنا تسير باتجاه التنمية وتحقيق بعض من طموحات جلالة الملك لتحسين مستوى المعيشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية”.



وتابع الخصاونة في رد على سؤال متعلق بالتطرف، “أن ديننا الحنيف يحترم ثقافة الاختلاف ضمن إطار سلمي وحضاري سبق الكثير من الشرائع الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.



ولفت إلى أنه سيزور القاهرة قريبا لمتابعة أعمال التعاون المشترك بين البلدين، والتنسيق فيما يخص قضايا المنطقة.

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