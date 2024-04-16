الصفدي: تصدينا خلال الهجمة الإيرانية لما اعتبرناه خطرا على الأردن

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن لن يكون ساحة حرب إقليمية.

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وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية، اليوم الثلاثاء، "تصدينا خلال الهجمة الإيرانية لما اعتبرناه خطرا على الأردن".



وشدد الصفدي على أن الأردن سيتصدى لأي مسيرات إسرائيلية تشكل خطرا على المملكة ومواطنيها.



وفي السياق، قال الصفدي، إن ممارسات الحكومة الإسرائيلية تقتل كل الفرص الممكنة للسلام في المنطقة.



وأضاف ،"نعمل معاً من أجل مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، والوقف الفوري للحرب".



وأكد الصفدي أن الخطوة الأولى لوقف التصعيد بالمنطقة هي وقف الحرب بغزة.