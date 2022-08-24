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الأربعاء، 24-08-2022 12:04 م

الخصاونة لـ اشتيَّة: ملتزمون بتسهيل عبور الفلسطينيين من الأردن

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الأردن مُلتزم التزاماً مطلقاً بدعم الفلسطينيين من أجل تحقيق حلِّ الدَّولتين وضمان الاستقرار والسَّلام العادل والشامل.

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وأضاف الخصاونة، خلال لقاء نظيره الفلسطيني محمَّد اشتيَّة أن الأردن ملتزم بتسهيل عبور الفلسطينيين وانتقالهم عبر جسر الملك حسين إلى المملكة، ومنها إلى دول العالم.


وأكّد على العمل من أجل تعزيز التبادل التِّجاري مع الفلسطينيين، وتعزيز الصَّادرات الأردنيَّة إلى فلسطين.


وأشار الخصاونة إلى رفض المساس بالوضع التَّاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشَّريف والمقدَّسات في القدس، مؤكداً الالتزام بالذّود عنها بموجب الوصاية الهاشميَّة التي ينهض بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني بكلِّ اقتدار.

 




 

 


 

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