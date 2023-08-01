الخصاونة: لم يبق لحياة الأردنيين الخاصة والعامة أي حرمة بسبب التنمر عبر الفضاء الإلكتروني

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنه لم يبق لحياة الأردنيين الخاصة والعامة أي حرمة بسبب التنمر عبر الفضاء الإلكتروني.وأضاف الخصاونة، خلال جلسة تشريعية لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 أنه لم يبق للاردنيين أي خصوصية بسبب الصوت العالي الذي يرتفع على الفضاء الإلكتروني الذي يحاول استهداف المثلث الذهبي ( الشعب والعرش والملك).وأشار إلى أن 3 مواد في القانون تحدثت عن أنماط وأشكال التعبير، مشيراً إلى أن أي قراءة لهذه المواد الثلاثة التي تخص التعبير تجد أن القانون لا يتعرض أبدا لحرية التعبير واشكاله.وأضاف أن المادة 15 من مشروع القانون تحدثت عن عنصر التقصد في الإساءة، وأن محل الحماية في هذه المادة أي شخص وليس فقط موظف عام او مسؤول ، وهو ما يحمي المواطن الذي تتعرض محرماته للانتهاك وفقا لقوله.وبيّن أن قلة عبر الفضاء الإلكتروني يتقصدون الإساءة وهم أصحاب مواقف وليسوا أصحاب رأي.