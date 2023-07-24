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الإثنين، 24-07-2023 02:07 م

وعود نيابية للنظر بملاحظات الصحفيين بشأن "الجرائم الإلكترونية"

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الوكيل الاخباري - سلم نقيب الصحفيين راكان السعايدة، الاثنين، ملاحظات النقابة حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

وكشف السعايدة ، عن تلقي وعود من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة القانونية للنظر بشكل جدي بالملاحظات التي تم تقديمها والتي تمس الجسم الصحفي.

وأكد السعايدة أن بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى مراجعة وتعديلات عميقة بما يحافظ على الحريات الصحفية ويحميها، ويصون حرية الرأي والتعبير.

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