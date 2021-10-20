الخصاونة : ليس واردا العودة إلى الإغلاقات الكلية أو الجزئية

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة انه ليس واردا العودة إلى الإغلاقات الكلية أو الجزئية.



ودافع الخصاونة عن إقامة المهرجانات، قائلا انها تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.



وبين ان المشاركة في المهرجانات متاحة فقط للحاصلين على المطاعيم أو فحص كورونا سلبي.



وبين ان الانتقادات غير منصفة ، فالمهرجانات فيها بروتوكول صحي ، وتقام في ساحات مفتوحة.



وأشار ان الحكومة مستمرة في الإجراءات التخفيفية.

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