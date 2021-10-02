الخصاونة يشير لمحاولة استدعاء تجربة العاصمة الإدارية المصرية للاردن

الوكيل الاخباري - زار رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، مقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة واستقبله نظيره المصري مصطفى مدبولي، والذي يعد "أول استقبال لمسؤول رسمي في مقر مجلس الوزراء في الحي الحكومي"، وفق الحكومة المصرية.



واستعرض رئيسا الوزراء التجربة المصرية في مشروع العاصمة الإدارية، ونقلت الحكومة المصرية عن الخصاونة قوله "نحاول أن نستدعي هذه التجربة العملاقة في ضوء التحديات التي تواجه المدن الكبرى في الأردن ومنها العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء" في ظل الزيادة السكانية، "والتي من المتوقع أن تتطلب الانتقال إلى مركز حضري".



وأضاف الخصاونة أن الانتقال إلى مركز حضري جديد في الأردن يتطلب توفير إطار ممكن وجاذب"، مؤكدا أن النموذج المصري شجع على إقامة هذه الأنماط العمرانية الناجحة، مستغلاً بشكل أساسي المورد الطبيعي السيادي للدولة وهو أراضي الدولة وتنمية قيمتها لتصبح تجربة ناجحة في إطار استدعاء الاستثمار بعد ذلك، وارتفاع القيمة العقارية لهذه الأراضي، بعد تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية من قبل الدولة.

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