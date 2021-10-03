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رئيس الوزراء يؤكد على إنفاذ التوجيه الملكي بأسرع وقت

الأحد، 03-10-2021 04:31 م

رئيس الوزراء يؤكد على إنفاذ التوجيه الملكي بأسرع وقت

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد على ضرورة إنفاذ التوجيه الملكي السامي بخصوص إصدار عفو خاص عن المحكومين بقضايا إطالة اللسان ووضعه موضع التنفيذ بأسرع وقت.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة أمس السبت لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

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