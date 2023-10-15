الخصاونة: هذا الامر خطٌّ أحمر

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن الصَّمت ليس خياراً مقبولاً على ما يتعرَّض له أهلنا في غزَّة من حرب وتدمير ممنهج؛ لأنَّه يشكِّل صمتاً على عدوان يجرِّد أهل غزَّة من حقِّهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمتاً على خروقات إسرائيليَّة فاضحة للقانون الدَّولي.



وقال، إنه يتعين على المجتمع الدَّولي أن يتعامل مع الحرب على قطاع غزَّة وفق معايير محدَّدة، يدين من خلالها قتل المدنيين الفلسطينيين مثلما قام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين؛ لأنَّ الضحايا المدنيين في المحصِّلة النهائية هم ضحايا أيَّا كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم.



وأوضح أن الأردن يرفض بشكل قاطع أيَّ إجراءات أو خطوات تقود إلى التَّهجير القسري لأهلنا الفلسطينيين في غزَّة وفي الضفَّة الغربيَّة أو أيٍّ من المدن والقُرى الفلسطينيَّة، وهذا خطٌّ أحمر سيدفع المنطقة برمَّتها صراع أعمق وأوسع.

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