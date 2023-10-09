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الإثنين، 09-10-2023 03:28 م

رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سُلطة إقليم البترا يؤدون القسم القانوني

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الوكيل الاخباري - أدَّى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، رئيس وأعضاء مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، وذلك بعد صدور الإرادةُ الملكيَّةُ السَّاميةُ، بالموافقةِ على قرار مجلسِ الوزراء بتعيينهم.

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وأدَّى القسم القانوني، سنداً لأحكام المادَّة (7 / ج) من قانون سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، كلٌّ من: رئيس مجلس المفوَّضين فارس عبد الحافظ البريزات، ونائب الرَّئيس ومفوَّض إدارة المحميَّة إسماعيل ناصر أبو عامود، وأعضاء المجلس أيمن عبد المجيد المجالي، وفاطمة إبراهيم الهلالات، وحمزة سالم العلياني.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي.


وعمل رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي فارس البريزات قبل تعيينه رئيساً لمجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجيَّة، وأدار عدداً من المشاريع البحثيَّة حول السِّياسات العامَّة خصوصاً في قطاع السِّياحة، بما في ذلك قيادة فريق من المختصِّين لتصميم استراتيجيَّة تنمية وتطوير المهارات للعاملين في قطاع السِّياحة والضِّيافة.


كما عُيِّن البريزات مُيسِّراً للجنة السِّياحة في الورشة الاقتصاديَّة التي نظَّمها الدِّيوان الملكي الهاشمي عام 2022م والتي انبثقت عنها رؤية التَّحديث الاقتصادي، وعضواً في اللَّجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة عام 2021م، وقبلها وزيراً للشَّباب 2019 – 2020، ومستشاراً ورئيساً ومديراً للدِّراسات الاستراتيجيَّة والتَّقييم في مكتب جلالة الملك خلال الأعوام 2012 – 2016م.


وتولَّى نائب الرَّئيس ومفوَّض إدارة المحميَّة إسماعيل ناصر أبو عامود، موقع عميد كليَّة الآثار والسِّياحة في الجامعة الأردنيَّة، ولديه خبرة أكاديميَّة وعمليَّة واسعة في مجال صناعة السِّياحة، وهو حائز على درجة الدّكتوراة في التَّنمية الاقتصاديَّة في تخصُّص اقتصاد السِّياحة من جامعة ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة عام 2011. ودرجتيّ البكالوريوس والمجاستير في الإدارة العامَّة - السِّياسات العامَّة.


وعمل عضو المجلس أيمن المجالي مديراً لدائرة التَّطوير في شركة النَّقليات السياحيَّة (جتّ)، ومستشاراً لمجموعة الشَّرق الأوسط الاستثماريَّة، وعضو مجلس إدارة في شركة دارات العقاريَّة، وفي شركة دارات القابضة، ومديراً عامَّا للعلاقات العامَّة والحكوميَّة في شركة الأمواج الدَّوليَّة، وهو مؤسِّس شركة سدرا للخدمات العامَّة والدَّعم اللوجستي للمستثمرين، ومديراً عامَّاً لشركة المجموعة السَّادسة للاستشارات، وعمل قبلها في المقاولات.


أمَّا فاطمة الهلالات فقد عملت موقع المستشار القانوني في سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، ومدير الشُّؤون القانونيَّة، ولديها خبرة في الجانب القانوني المرتبط بالأمور التَّنمويَّة والسِّياحيَّة تزيد عن 22 عاماً، وهي حاصلة على جائزة الملك عبدالله الثَّاني للتميُّز الوظيفي عن فئة القيادة عام 2016م، وتحمل درجة الدكتوراة في القانون الخاص من جامعة مؤتة.


فيما عمل حمزة العليَّاني عضواً في مجلس إدارة في شركة إدارة الاستثمارات الحكوميَّة، ومديراً عامَّاً في مجموعة الهندسة والتَّنمية (Edgo)، وهي شركة دوليَّة رائدة في مجال الطَّاقة والاستثمارات، وأدار مشاريع للشَّراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن هذه المجموعة، ولديه خبرة لأكثر من 18 عاماً في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أبردين في المملكة المتَّحدة.

 




 

 


 

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