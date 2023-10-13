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الجمعة، 13-10-2023 11:54 ص

بيان صادر عن مديرية الامن العام

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الوكيل الاخباري - دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المواطنين كافة للتقيّد بما صدر من تعليمات بخصوص مواقع التجمع وعدم محاولة تجاوزها ، مؤكدا على تنفيذ القانون ومنع أي شخص من التعدي عليها وتجاوزها .

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وأكد أن رجال الأمن موجودون في المواقع المختلفة للحفاظ على سلامة الجميع، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، إلا إنّ البعض القليل حاول الاحتكاك مع رجال الأمن، مهيبا بهم التقيد بأماكن التجمع والاحتجاج التي جرى تحديدها لهم للوقوف وإيصال رسالتهم وممارسة حقهم بذلك دون أي تجاوز للقانون والتعليمات الصادرة بذلك الخصوص .


 




 

 


 

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