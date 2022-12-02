الخصاونة يكشف موعد بدء تنفيذ المدينة الجديدة

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بصدد الانتهاء من تقييم مشروع المدينة الجديدة.



ورجح الخصاونة، خلال حديثه لبرنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن تشير التوصية الوزارية إلى الذهاب نحو الجدوى الاقتصادية والمخطط الشمولي المعمق للمشروع خلال العامين 2023-2024، تمهيدا للبدء بتنفيذه في عام 2025.



وأشار إلى أن مشروع المدينة الجديدة يؤسِّس لمدينة ضمن حدود محافظة العاصمة، وهي ليست عاصمة جديدة أو بديلة بأيِّ شكل من الأشكال، مضيفا أن التفكير يصب إلى نقل الكثير من الوزارات إلى المشروع كمرحلة أولى والتي تبلغ مساحتها 26 ألف دونم مع توفر وحدات سكنية متعددة الأغراض في المشروع لحوالي 157 ألف أردني.



ونوه إلى أن المدينة الجديدة تبعد عن عمّان ما يقارب 40 كيلو متر وتبعد عن مطار الملكة علياء حوالي 27 كيلو متر وتبعد عن الزرقاء 32 كيلو متر، مؤكدا أن الهدف من المشروع استيعاب الزيادة السكانية في عمان والزرقاء.



وشدد على أن الأرض المخصَّصة لإقامة مشروع المدينة الجديدة مملوكة بالكامل لخزينة الدَّولة ولا توجد بها أيُّ ملكيَّات خاصَّة.

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