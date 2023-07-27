الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وممثل المنظمة في الأردن الدكتورة جميلة الراعي.



وأكد رئيس الوزراء التعاون الوثيق بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية والذي تعززت آثاره المثمرة خلال أزمة جائحة كورونا.



وأعرب الخصاونة عن الشكر والتقدير لمنظمة الصحة العالمية على الدعم والمساعدات التي تقدمها للأردن والتي تسهم في دعم جهود الحكومة في تعزيز المنظومة الصحية في الأردن، آملا باستمرار هذا الدعم وتعزيزه.

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