الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الخصاونة: الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور

بشرى سارة للأردنيين .. بدء رحيل الموجة الحارة بهذا الموعد

المملكة على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة مطلع آب المقبل

العرموطي: قانون الجرائم الإلكترونية يحجر على العقل والفكر

والد الطفل مجد ينعاه بكلمات تدمي القلوب

88 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الخميس، 27-07-2023 11:44 ص

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

1


الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وممثل المنظمة في الأردن الدكتورة جميلة الراعي.

وأكد رئيس الوزراء التعاون الوثيق بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية والذي تعززت آثاره المثمرة خلال أزمة جائحة كورونا.

وأعرب الخصاونة عن الشكر والتقدير لمنظمة الصحة العالمية على الدعم والمساعدات التي تقدمها للأردن والتي تسهم في دعم جهود الحكومة في تعزيز المنظومة الصحية في الأردن، آملا باستمرار هذا الدعم وتعزيزه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220238205147509748968

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

gg

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

20210103T144535-1609677934759049500

الخصاونة: الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور

WhatsApp Image 2023-07-27 at 11.08.37 AM

ماذا لو لم يكن هناك أمن سيبرانيّ؟

f0120c42-0ad0-4358-8a6b-d7b854b9b27b

والد الطفل مجد ينعاه بكلمات تدمي القلوب

367811_4_1651092042

88 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

أخبار متعلقة
بشر-الخصاونة

تعميم من رئيس الوزراء على جميع المؤسسات الحكومية

1120221223170957202002

تعيين زاهرة عبدالرزاق طبيشات مفوضة طاقة ومعادن

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الخصاونة ٢

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء

الخصاونة

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الخصاونة ٢

الخصاونة يلتقي وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري