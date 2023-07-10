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الإثنين، 10-07-2023 12:02 م

الخصاونة يلتقي وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي والسفير الجزائري لدى الأردن عبدالكريم بحسه.

وأكد رئيس الوزراء مكانة الجزائر الكبيرة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والحكومة والشعب الاردني، لافتا إلى أن هذه المكانة التاريخية للجزائر مستمدة من مواقفها المتقدمة في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية.

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