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الأربعاء، 12-07-2023 01:12 م

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023 م.

ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيَّاً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرُّف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محدَّدة.

كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملُّك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على تشكيل لجنة وطنيَّة للهيدروجين الأخضر، برئاسة وزير الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة.

وتتولَّى اللجنة مهام: متابعة إعداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التَّشريعات والدِّراسات النَّاظمة له، وتقييم الفرص الاستثماريَّة في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلِّقة بها.

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