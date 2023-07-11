الثلاثاء 11-07-2023
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توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء

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الثلاثاء، 11-07-2023 12:48 م

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري -  زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء، دائرة الأراضي والمساحة، حيث شدد على ضرورة تقديم الخدمة المُثلى والفُضلى والدَّقيقة للمواطنين.

وتفقد الخصاونة سير العمل في قسم تسهيل الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والمساحة واكد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين ضمن أعلى درجات الكفاءة والجودة والأمان.

وقال الخصاونة خلال لقاءه مدير دائرة الأراضي والمساحة، إن المؤسسة حقَّقت خلال الشُّهور القليلة الماضية تقدُّماً ملحوظاً في مجال أتمتة خدماتها، ومن الضَّروري الاستمرار في هذا النَّهج مع ضمان المحافظة على أمان المعاملات والخدمات وجودتها وكفاءتها.

وتأتي زيارة الخصاونة التي رافقه فيها وزير المالية محمد العسعس، استكمالاً لسلسة جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقُّديَّة التي يُجريها للمؤسَّسات الحكوميَّة.

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