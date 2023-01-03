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الثلاثاء، 03-01-2023 10:40 م

الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي

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الوكيل الاخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالسَّلام المجالي، الذي توفي مساء اليوم الثلاثاء، واصفاً إياه بأنه "أحد رجالات الأردن البارزين"، و"القامة الوطنية والسياسيَّة الأردنيَّة".

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق تعازيه ومواساته برحيل المجالي، مؤكِّداً أنَّ "الأردن فقد برحيله أحد رجالاته الأوفياء الذين خدموا بإخلاص منقطع النَّظير وذادوا ببسالة عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف الصُّعُد المحليَّة والخارجيَّة، وخدموا القيادة الهاشميَّة، وسعوا بإخلاص من أجل رفعة الأردن وقضايا الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة".

وقال الخصاونة إن "مناقب الفقيد وإرثه الكبير والخدمات الجليلة التي قدمها على مدى عدة عقود ستبقى ماثلة في ذاكرة الوطن ونبراساً للأجيال القادمة".

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