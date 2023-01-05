الخصاونة ينقل رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني إلى ملك البحرين

الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصافرية بالمنامة، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي نقل له رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني حملت تحيات جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى جلالته وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لهما بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة مزيدا من المنعة والتقدم والازدهار.



كما أكدت الرسالة على العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والحرص الدائم على وضعها في افضل المستويات في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



كما أكدت الرسالة على المواقف المشتركة وإدامة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وطلب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نقل تحياته وسمو ولي العهد إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وأمنياتهما لجلالته وسموه موفور الصحة والعافية وللأردن الخير والتقدم والازدهار.



واكد الدكتور الخصاونة على المكانة الخاصة لمملكة البحرين الشقيقة وقيادتها وشعبها لدى جلالة الملك وسمو ولي العهد وأبناء الشعب الأردني والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التي تعد أنموذجا في الأخوة والتعاون المثمر لما فيه مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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