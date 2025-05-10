مايكروسوفت تحذر موظفيها من استخدام تطبيق DeepSeek

وقال سميث خلال تصريحه: "في مايكروسوفت، لا نسمح لموظفينا باستخدام تطبيق DeepSeek"، مشيرًا إلى أن التطبيق، الذي تتوفر نسخ منه على أجهزة الكمبيوتر والهواتف، لم يُدرج في متجر تطبيقات مايكروسوفت لهذه الأسباب.
وأوضح سميث أن هذا القرار يعود إلى المخاطر المرتبطة بتخزين البيانات في الصين، إضافة إلى احتمالية تأثر إجابات DeepSeek بالدعاية الصينية، مؤكدًا أن مايكروسوفت نجحت في اختراق النموذج وتعديله لإزالة "الآثار الجانبية الضارة".
ويُعد هذا أول إعلان رسمي من مايكروسوفت بخصوص حظر استخدام DeepSeek، رغم أن العديد من المؤسسات والدول كانت قد فرضت قيودًا سابقة عليه بسبب اعتبارات مشابهة.
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