السبت 2025-05-10 02:21 م
 

مايكروسوفت تحذر موظفيها من استخدام تطبيق DeepSeek

برللا
تعبيرية
 
السبت، 10-05-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-  أعلن براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ورئيسها، أن الشركة حظرت على موظفيها استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي DeepSeek، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات والدعاية.

اضافة اعلان


وقال سميث خلال تصريحه: "في مايكروسوفت، لا نسمح لموظفينا باستخدام تطبيق DeepSeek"، مشيرًا إلى أن التطبيق، الذي تتوفر نسخ منه على أجهزة الكمبيوتر والهواتف، لم يُدرج في متجر تطبيقات مايكروسوفت لهذه الأسباب.


وأوضح سميث أن هذا القرار يعود إلى المخاطر المرتبطة بتخزين البيانات في الصين، إضافة إلى احتمالية تأثر إجابات DeepSeek بالدعاية الصينية، مؤكدًا أن مايكروسوفت نجحت في اختراق النموذج وتعديله لإزالة "الآثار الجانبية الضارة".


ويُعد هذا أول إعلان رسمي من مايكروسوفت بخصوص حظر استخدام DeepSeek، رغم أن العديد من المؤسسات والدول كانت قد فرضت قيودًا سابقة عليه بسبب اعتبارات مشابهة.

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة

ف

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ل

أخبار محلية يوم وظيفي في البلقاء التطبيقية غدا الأحد

ا

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي أمين القطب

ت

أخبار محلية بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

اغبغل

طب وصحة 5 أضرار محتملة لشرب الشاي... ما هي؟

ا

طب وصحة للتخلص من الانتفاخ والحصول على نوم عميق وقلب أقوى.. اعتمدوا على هذه الفاكهة

ب

المرأة والجمال لشعر صحي لا يتساقط.. ركزوا على هذه الاطعمة



 
 





الأكثر مشاهدة