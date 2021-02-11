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الخميس، 11-02-2021 01:02 م

الخصاونة ينقل رسالة شفوية من الملك للرئيس المصري

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني الى اخيه سيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى استقبال السيسي للخصاونة في قصر الاتحادية بالقاهرة صباح اليوم الخميس.

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وركز اللقاء على عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وتنسيق مواقفهما حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.


واكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الاردن وجمهورية مصر العربية والحرص على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي ودفعها الى آفاق اوسع خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية.


كما اكدا ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي الذي نتج عن مخرجات القمة الثلاثية التي استضافها جلالة الملك عبدالله الثاني في عمان في شهر آب الماضي بمشاركة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وامكانية توسيع هذا التعاون الثلاثي ليشمل دولا عربية اخرى وبما يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.


واكد الخصاونة اهمية الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى عمان في الثامن عشر من الشهر الماضي وضرورة البناء عليها وعلى الزيارات المتبادلة بين جلالة الملك والرئيس السيسي والمسؤولين في البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل بينهما.


ولفت رئيس الوزراء الى ان العلاقات الاردنية المصرية التي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين تعد انموذجا في العلاقات الاخوية العربية بكافة المجالات.

 

واكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء مواصلة جهود البلدين في خدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وموقف البلدين الثابت بضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في اطار حل الدولتين وبما يحقق السلام العادل والشامل في المنطقة وتعزيز الامن والاستقرار فيها.


ونقل الرئيس المصري تحياته الى جلالة الملك عبدالله الثاني والحرص على ادامة التنسيق والتشاور تجاه تعزيز ورعاية مسيرة العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


واشاد الرئيس السيسي بالعلاقات الاخوية المتينة بين جمهورية مصر العربية والاردن وما تشهده من تقدم في جميع المجالات والحرص على تعميقها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


--(بترا)

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