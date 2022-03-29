الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن أسعار المواد الأساسيَّة في الأردن أقل من دول الجوار باستثناء دولة واحدة.



وأضاف خلال لقاء حواري حول الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصاديَّة للحكومة نظمه منتدى الاستراتيجيَّات الأردني بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، الثلاثاء بأن العيون الحمراء لمن يغالون ويضاربون في أسعار السِّلع على المواطنين، وهم قلَّة قليلة، وأوَّل من يتصدَّى لهم أعمدة القطاع الخاص في الأردن.



وأشار الخصاونة بأن الأردن لديه مخزون استراتيجي آمن من السِّلع والمواد الغذائيَّة، والقطاع الخاص أدَّى دوراً مهمَّاً ومسؤولاً في هذا الأمر خلال جائحة كورونا ومنذ بدء الأزمة الرّوسيَّة – الأوكرانيَّة.

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