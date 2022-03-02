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الأربعاء، 02-03-2022 09:11 ص

الصحة: توقعات بارتفاع أعداد إصابات كورونا خلال الأيام القادمة

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الوكيل الإخباري - توقع أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن تشهد المملكة خلال الأسبوعين الحالي والمقبل ارتفاع في أعداد اصابات كورونا بسبب العودة للتعليم الوجاهي.

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وقال البلبيسي، إنه بلغت نسبة تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا في الاردن 73 % من الفئة المستهدفة بالجرعة الأولى، و67 % بالجرعة الثانية، فيما تلقى الجرعة الثالثة 569286 شخصا. 


وبين أنه بالرغم من الإجراءات التخفيفية التي دخلت حيز التنفيذ، إلا أن الإقبال على تلقي المطاعيم للفئات المحددة مهم جدا واساسي للوصول إلى نسبة تتجاوز الـ 80 % ليكون لدينا حماية ومناعة أكبر من الوباء وعدم التأثير من أية انتكاسة. 


ودعا البلبيسي أولياء أمور الفئة العمرية من 12 إلى 17 بالموافقة على تلقي أبنائهم للمطاعيم المضادة لفيروس كورونا.  


وشدد على الالتزام بلبس الكمامة، وتلقي المطاعيم، وخاصة الجرعة الثالثة التي ترفع نسبة المناعة، وركز على تطبيق أمر الدفاع 35 الذي يشترط تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا للدخول للمنشآت العامة والخاصة.

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