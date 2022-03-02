تقرير: الأردن يستخدم 27% من المياه السطحية

الوكيل الإخباري - أظهر تقرير دولي صادر مؤخرا أن الأردن يعتمد على المياه الجوفية بنسبة 59% من احتياجاته، مقارنة مع نحو 27% هي نسبة ما يتم استخدامه من المياه السطحية، إلى جانب حوالي 13% من المياه المحلاة.

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وتعالت تحذيرات دولية مؤخرا من خطورة انخفاض متوقع في غلات المحاصيل المحتملة، إثر استنفاد طبقات المياه الجوفية بشكل أسرع مما يمكن إعادة ملئه، ما يؤدي لانخفاض كميات المياه الجوفية، وبالتالي تقليل الإنتاجية الزراعية.



وفيما نبهت تلك التحذيرات من استمرارية الاعتماد على طبقات المياه الجوفية للزراعة، وذلك لأهميتها أيضا لمياه الشرب، أكدت استراتيجية وزارة المياه والري للأعوام 2016 – 2025، أنها تسعى لمنع الإفراط في استغلال المياه الجوفية، إلى جانب ربط الإنتاج من الخزانات الجوفية بقدراتها على التزويد والحد الآمن للاستخراج.



وقال تقرير دولي صدر عن الموقع الدولي modern farmer، إن الاستخدام "المستدام" للمياه الجوفية، يعني الحد من استخدامات المياه لتلبية معدل التغذية الطبيعية للخزان الجوفي.



وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "المستقبل غير المشرق للاستخدام المستدام للمياه الجوفية في الزراعة"، إن طريقة إجراء دراسة حيال تبعات الاستخدام المستدام للمياه الجوفية في الزراعة، تعتمد على كمية الأمطار لتغذية طبقات المياه الجوفية، مبينا أن المناطق التي تعتمد على طبقة المياه الجوفية في السهول المرتفعة، والمعرضة لنقص هطل الأمطار، تتعرض لأكبر انخفاض في الإنتاج مع ممارسات المياه الجوفية المستدامة.



وفيما يتعلق بقطاع المياه الأردني، نصت استراتيجية "المياه" على تعظيم ودعم إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة، وإعادة تخصيص المياه استنادا للأولويات الوطنية، وتطوير خيارات قدرات المياه وتحليتها بشكل مستدام وأسعار معقولة.



وأكدت الاستراتيجية ذاتها أن وزارة المياه والري ستقوم تدريجيا بتقليل استخدام المياه الجوفية العذبة في المناطق المرتفعة لتحل محلها مياه الصرف الصحي المعالجة، كلما كان ذلك ممكنا.

(الغد)



