الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

أخصائي روسي: المناعة الجماعية أعلى مما كنا نعتقد

الأربعاء، 02-03-2022 06:22 ص

عامان على رصد أول إصابة بفيروس كورونا في الأردن

0L5A0992 - Copy


الوكيل الإخباري - تُصادف الأربعاء، ذكرى مرور عامين على رصد الأردن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع بدء الحكومة تطبيق إجراءات "تخفيفية" متعلقة بالجائحة.

اضافة اعلان


وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر، أعلن في 2 آذار/ مارس 2020، عن الإصابة الأولى بالفيروس، وتعود لأردني قدم من إيطاليا. وخضع المصاب في ذلك الوقت، للعزل في القسم الوبائي في مستشفى الأمير حمزة في عمّان.


وقال جابر، حينها، إن المصاب دخل إلى المملكة، قبل تفعيل إجراءات الحجر على الأردنيين القادمين من إيطاليا. وفي 13 آذار/ مارس 2020، أعلن جابر، شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا ومغادرته مستشفى الأمير حمزة برفقة زميله المشتبه بإصابته، بعد أن أثبتت الفحوص المخبرية تعافيه، و"خلو الأردن من أي حالة مؤكدة بفيروس كورونا".


والأردن ألغى لاحقا حجر القادمين إليه من الخارج، وتبعه إجراءات آخرها إعلان الحكومة دخول إجراءات تخفيفية حيز التنفيذ الثلاثاء تتضمن تخفيض فترة العزل المنزلي للمصابين بالفيروس إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص الكشف عن كورونا "بي سي آر" ودون الحاجة لإجراء الفحص ذاته بعد انتهاء فترة العزل، وكذلك إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا.


وبعد تسجيل الأردن 84 إصابة بالفيروس معظمها لقادمين من الخارج، بين 15 - 20 آذار/ مارس 2020، أعلنت الحكومة في 20 من ذلك الشهر، فرض حظر تجول شامل في جميع مناطق المملكة، بدأ سريانه اعتبارا من 21 آذار/ مارس من ذلك العام.
وفي ذلك الوقت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بـقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 2020.


وعاش الأردن 4 موجات انتشار من فيروس كورونا تضمنت متحورات مختلفة من الوباء، وصدر خلالها 35 أمر دفاع.


والمتحورة أوميكرون الأسرع انتشارا هي السائدة حاليا في الأردن، ويشير المسؤولون إلى أنها أقل حدة من المتحورة دلتا التي كانت سائدة سابقاً في الأردن.


والثلاثاء، سجل الأردن 14 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و6520 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1638228 إصابة، وفق وزارة الصحة.


وارتفع عدد الوفيات إلى 13849 وفاة منذ بدء الجائحة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0cf87bab-da28-4620-bf7f-fb6df952053b

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

M63A2500

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

OfficialHM

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

2202221132946468124984

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

6745031-360096859

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

resize

إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة في مأدبا

أخبار متعلقة
اختفاء-

توضيح من الصحة حول فحوصات كورونا السريعة

WhatsApp Image 2022-02-01 at 1.13.22 PM

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

12022306319707500568

إعطاء أكثر من 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم

0L5A1628 - Copy

حصيلة قياسية يومية بوفيات واصابات كورونا محليا - ارقام

443577_1_1643615306

الصحة توضح لـ الوكيل حول الإصابتين بالمتحور الخفي (BA.2)

0L5A1628 - Copy

79 ألفا و 853 اصابة كورونا نشطة في الأردن