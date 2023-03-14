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الثلاثاء، 14-03-2023 12:20 م

الخصاونة: 95 مليون دينار مخصصات الإعفاءات الطبية للعام الحالي

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أنه لم يتم تغيير معايير الحصول على الإعفاءات الطبية، وأنه تم نقلها لأن تدار من قبل الديوان الملكي الهاشمي.اضافة اعلان


وقال الخصاونة، في رده على مداخلات النواب حول الإعفاءات الطبية، اليوم الثلاثاء، إن مخصصات الإعفاءات بالموازنة تبلغ 70 مليون دينار وأضيف إليها 25 مليون دينار إضافية.

وأضاف أن الإعفاءات تشمل المواطنين غير المؤمنين سواء أكان بتأمين مدني أو عسكري، لافتا إلى أن نقلها إلى الديوان الملكي تأتي لغايات تنظيم العملية وفق قاعدة البيانات المتاحة للديوان الملكي.

وأشار الخصاونة إلى أن تنظيم عملية الإعفاءات من قبل الديوان الملكي جاءت للرقابة على الجهاز التنفيذي لإغلاق بعض التصدعات التي كانت تمنح الإعفاءات لأشخاص غير مستحقين بسبب وجود خلل إداري.

 




 

 


 

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