الخطيب لـ"الوكيل الاخباري": المعيار الأساسي للقبول في الجامعات هو معدل القبول بالكلية وليس التخصص

الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي الدكتور مهند الخطيب إن المعيار الأساسي للقبول بالجامعات الأردنية الرسمية والخاصة هو معدل القبول في الكلية ككل، وليس كل تخصص على حده.

اضافة اعلان

وأضاف الخطيب لـ"الوكيل الاخباري" أن القبول في الجامعات يعتمد على معدل الطالب الذي يؤهله لدخول الكلية التي يرغب أن يدرس بها، فإذا كان معدله لا يؤهله لدخول تلك الكلية، فلا يسمح لها بالدراسة بها حتى وإن كان معدل التخصص يناسب معدل الثانوية العامة.

ومثال على ذلك، قال الخطيب إن تخصص العلوم السياسية مثلاً في الجامعة الأردنية هو ضمن تخصصات كلية الأمير حسين بن عبدالله للدراسات الدولية، أما في جامعة اليرموك مثلاً أو في جامعة خاصة أخرى، قد يكون ضمن تخصصات كلية الآداب، وإذا كان معدل القبول في كلية الآداب بجامعة اليرموك أعلى من معدل القبول في كلية الأمير حسين بالجامعة الأردنية، في هذه الحالة يسمح للطالب بدراسة العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، لكن لا يسمح له بدراسته في جامعة اليرموك، "هذا مثال للتوضيح".

ودعا الطلبة الناجحين في الدورة التكميلية إلى اختيار التخصصات الملائمة لمعدلاتهم ضمن الكليات التي يسمح لهم بالدراسة فيها.

وتبدأ تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية للعام 2021 ، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 شباط الحالي وتنتهي عملية تقديم الطلبات يوم السبت الموافق 19 من الشهر نفسه الساعة 12 مساءً.