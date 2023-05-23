الخلايلة يفتتح المُلتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في لواء بني كنانة

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني، الذي ينظمه صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيرية، في منطقتي المخيبا الفوقا والتحتا بلواء بني كنانة.

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وأكد الخلايلة خلال افتتاح الملتقى، "أن التوجيهات الملكية السامية كانت على الدوام بأن نكون بين أهلنا في محافظات المملكة كافة؛ للاستماع لهم وتلبية احتياجاتهم ضمن الإمكانيات المتاحة".



وقال: إننا من خلال المُلتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية، نُقدم حزمةً من المساعدات الطارئة، الهدف منها، الاستماع لاحتياجات المواطنين حول ما يتعلّق بقطاع وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة، والعمل على تحقيق تلك المطالب.



وأضاف "أنّ الواجب الديني والوطني والأخلاقي، يحثّنا على التكافل والتعاون والوقوف إلى جانب بعضنا البعض؛ انطلاقاً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تنص على ذلك، ليكون المجتمع كالبنيان المرصوص".



وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً لكل قسيمة، ومساعدات نقدية لـ 50 يتيماً ولـ 50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 200 طرد غذائي، مشيراً إلى أن 60 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و55 يتيما يتقاضون كفالات أيتام.

