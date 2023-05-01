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الإثنين، 01-05-2023 10:34 ص

الصفدي يبحث مع نظيره السوري أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

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الوكيل الإخباري - عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ‪ونظيره وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، اجتماعاً قبيل انطلاق أعمال ‫اجتماع عمّان التشاوري‬ الذي تستضيفه المملكة اليوم

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وبحث الوزيران عديد قضايا ثنائية كأمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والمياه، واللاجئين، إضافة إلى الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية بناءً على المبادرة الأردنية والطروحات العربية الأخرى.

ويستضيف الأردن، الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري، بهدف البناء على اتصالات عربية مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.


وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في جدة في منتصف نيسان الماضي.


 




 

 


 

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