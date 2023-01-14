الخلايلة يوقع اتفاقية ترتيبات موسم حج لهذا العام مع وزير الحج السعودي

الوكيل الاخباري - وقع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك خلال أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "اكسبو الحج 2023" الذي أقيم مؤخرا في السعودية.



وتتضمن الاتفاقية أعداد الحجاج الأردنيين بحسب الكوتا المخصصة للأردن، والمنافذ الحدودية ووسائل القدوم والمغادرة وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم.



وأشاد الخلايلة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال التطوير المستمر وذليل جميع العقبات أمام ضيوف الرحمن.

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