الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

رخص قطاع النفط: قبول 155 طلباً خلال شهر

وسائل إعلام: لندن قد تعود عن دعم اتفاق إيران النووي بعد إعدام أكبري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في القطرانة اليوم - أسماء

تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصا

انفجار (كيزر كهرباء) داخل شركة في البلقاء

تعرّف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 11 مرة خلال اليوم الماضي

تقرير رسمي يكشف ارتفاع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال بالمغرب

تصادم بين 16 مركبة بحادثين منفصلين ودهس فتاتين في عمّان

أمن الدولة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم - أسماء

السبت، 14-01-2023 07:15 م

الخلايلة يوقع اتفاقية ترتيبات موسم حج لهذا العام مع وزير الحج السعودي

1202313223755602476549


الوكيل الاخباري - وقع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك خلال أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "اكسبو الحج 2023" الذي أقيم مؤخرا في السعودية.

وتتضمن الاتفاقية أعداد الحجاج الأردنيين بحسب الكوتا المخصصة للأردن، والمنافذ الحدودية ووسائل القدوم والمغادرة وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم.

وأشاد الخلايلة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال التطوير المستمر وذليل جميع العقبات أمام ضيوف الرحمن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023414122910277170

رخص قطاع النفط: قبول 155 طلباً خلال شهر

11202227125458590171904

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في القطرانة اليوم - أسماء

اسباب-انفجار-سخان-الماء-1024x647

انفجار (كيزر كهرباء) داخل شركة في البلقاء

120231411223953924375

تصادم بين 16 مركبة بحادثين منفصلين ودهس فتاتين في عمّان

محكمة امن الدولة (2) - Copy

أمن الدولة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم - أسماء

0L5A1045

ارتفاع أسعار الخضار محلياً اليوم - تفاصيل

أخبار متعلقة
58584887_303

الأوقاف تحدد موعد فتح باب التسجيل لموسم الحج المقبل

WhatsApp Image 2023-01-03 at 3.41.31 PM

الأردن يبحث مع السعودية ترتيبات موسم الحج للعام الحالي

82acd7b6-610fe6e642360476333b54d4

تعرّف على أسعار رحلات العمرة براً وجواً