الدراسات الاستراتيجية يصدر كتابا عن التطرف والإرهاب

الوكيل الإخباري - أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية خلال ندوة علمية، اليوم الأحد، كتابا عن التطرف والإرهاب من تأليف مدير المركز الدكتور زيد عيادات، والباحث في المركز الدكتور محمد أبو رمان.

اضافة اعلان



وتناول الكتاب الذي جاء في سبعة فصول الأمن الوطني الأردني، والأوضاع الإقليمية، وانهيار "داعش" والمجموعات الجهادية في العراق وسوريا، وتقييم ومراجعة حول مكافحة التطرف والإرهاب. وغيرها.



وناقش الحضور في الندوة التي أدارها الإعلامي محمد الخالدي، بحضور السفير النرويجي في الأردن اسبين ايفنت، وعدد من الأكاديميين والباحثين والصحفيين والكتاب والطلبة، محاور الكتاب.



واعتمد الكتاب على مشروع بحثي ميداني، وحلل مئات القضايا المتعلقة بالإرهاب خلال الفترة من 2017 إلى 2021.



