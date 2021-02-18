الدفاع المدني يتعامل مع 2533 حالة إسعاف

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الدفاع المدني منذصباح الخميس، مع 2533 حالة إسعاف، منها 107 حالة ولادة و283 حالة غسيل كلى و95 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات اختناق بسبب وسائل التدفئة وحالتهم متوسطة، إضافة إلى 2039 حالة مرضية.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان الخميس، وصل "الوكيل الإخباري" ، إن الكوادر تعاملت أيضا مع ما يزيد عن 1197شخصا حوصروا بالثلوج وجرى إجلاؤهم إلى أماكن آمنة دون وقوع إصابات بينهم، إضافة إلى 284 حالة إنقاذ سواء بسبب حوادث السير أو الهدم والانهيار وغيرها.



وأضاف أن كوادر الدفاع المدني مستمرة بالعمل بكامل طاقتها من قوى بشرية وآليات بنظام الطوارئ بنسبة 100% لتلبية حاجة المواطنين وتلبية نداءاتهم.

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