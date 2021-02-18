الخميس 18-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عجلون: تحذير من السير على الطرق بسبب التراكم الكثيف للثلوج والاغلاقات

التربية لـ الوكيل : قرار مرتقب بشأن طلبة المدارس

تحذير هام للمواطنين من الارصاد الجوية

الدفاع المدني يتعامل مع 2533 حالة إسعاف

مصدر طبي لـ الوكيل : قرارات حكومية بعد ارتفاع إصابات كورونا

الدوريات الخارجية لـ الوكيل : تم افتتاح طريق النقب والطريق الصحراوي سالك بدون عوائق

الهياجنة : فعالية لقاح كورونا تظهر بعد أسابيع

نتائج الانتقال إلى تخصصات أو جامعات أخرى - رابط

رئيس الوزراء يتفقّد الأمن العام وأمانة عمان

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي

الخميس، 18-02-2021 02:51 م

حتى ظهر الخميس

الدفاع المدني يتعامل مع 2533 حالة إسعاف

dea88274-a05f-489c-a8ed-18643e60fea3
كاسحات لإزاحة الثلوج


الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الدفاع المدني منذصباح الخميس، مع 2533 حالة إسعاف، منها 107 حالة ولادة و283 حالة غسيل كلى و95 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات اختناق بسبب وسائل التدفئة وحالتهم متوسطة، إضافة إلى 2039 حالة مرضية.

اضافة اعلان

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان الخميس، وصل "الوكيل الإخباري" ،  إن الكوادر تعاملت أيضا مع ما يزيد عن 1197شخصا حوصروا بالثلوج وجرى إجلاؤهم إلى أماكن آمنة دون وقوع إصابات بينهم، إضافة إلى 284 حالة إنقاذ سواء بسبب حوادث السير أو الهدم والانهيار وغيرها.


وأضاف أن كوادر الدفاع المدني مستمرة بالعمل بكامل طاقتها من قوى بشرية وآليات بنظام الطوارئ بنسبة 100% لتلبية حاجة المواطنين وتلبية نداءاتهم.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
220211810549498361718

تحذير هام للمواطنين من الارصاد الجوية

unnamed

محافظ الزرقاء: الظروف الجوية السائدة تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي لفترات

3202025112735488161184

الامن : القبض على شخص مصنف بالخطير بعد اشتباك مسلح معه

220211614139662586727

مصدر طبي لـ الوكيل : قرارات حكومية بعد ارتفاع إصابات كورونا

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية تدعو طلبة التوجيهي للاستعلام عن طلبات الانتقال بين الجامعات - رابط

Euf2FwCWQAIAh3J

الدوريات الخارجية لـ الوكيل : تم افتتاح طريق النقب والطريق الصحراوي سالك بدون عوائق

أخبار متعلقة
270067_5_1546848590

الدفاع المدني يتعامل مع 1700 حالة اسعاف ويجلي 972 شخصاً

00ea42c6-244e-48d7-a196-2e9bf8d9fde3

الدفاع المدني يتعامل مع 1700 حالة اسعاف

جاحه

مفاجأة غير متوقعة أثناء البحث عن طفل جرش - فيديو

122019121256390335563

تحذيرات من الدفاع المدني

sssss

إصابة 5 أشخاص أثناء عمليات صيانة لبئر بإربد

1

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمصنع مواد طبية