الدفاع المدني يتعامل مع 1700 حالة اسعاف

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الدفاع المدني تعاملت منذ صباح هذا اليوم مع 1700 حالة اسعاف منها 45 حالة ولادة و220 حالة غسيل كلى و26 حالة للاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا و 9 حالات اختناق بسبب وسائل التدفئة وحالتهم متوسطة اضافة الى 1400 حالة مرضية .



فيما وتعاملت كوادر الدفاع المدني كذلك مع ما يزيد عن 972 شخصاً حوصروا بالثلوج وجرى اجلاؤهم لاماكن آمنة دون وقوع اصابات بينهم اضافة الى 188 حالة انقاذ سواء بسبب حوادث السير او الهدم والانهيار وغيرها .

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هذا وتستمر كوادر الدفاع المدني بالعمل بكامل طاقتها من قوى بشرية وآليات بنظام الطوارئ بنسبة مائة بالمائة لتلبية حاجة المواطنين وتلبية نداءاتهم .



