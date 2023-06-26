الإثنين 26-06-2023
الوكيل الاخباري

حقيقة صرف مبلغ مالي لكل أسرة فقيرة بالاردن لشراء أضحية

هذه أسباب ارتفاع أسعار الخراف الرومانية بالاردن

الحكومة تقرر إعفاء الأردنيين من هذه الرسوم غدا الثلاثاء

الغذاء والدواء تعتمد مركز الأبحاث الصيدلانية بجامعة الزرقاء للتجارب غير السريرية

الدفاع المدني يحذر من اشعال الحرائق والسباحة غير الآمنة خلال عطلة عيد الاضحى

اكتمال وصول الحجاج إلى منى

إقرار التقريرين المالي والإداري للجمعية الملكية لحماية الطبيعة

الداوود يلتقي القائم بأعمال قاضي القضاة بالقدس

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

الإثنين، 26-06-2023 07:45 م

الدفاع المدني يحذر من اشعال الحرائق والسباحة غير الآمنة خلال عطلة عيد الاضحى

6202310122123878426987


الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة – لاقدر الله - خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في ظل ارتفاع وتيرة الحركة السياحية الداخلية وبداية عطلة المدارس والجامعات. 

وقال المقدم أحمد زيادات رئيس شعبة العمليات في الدفاع المدني أنه وتنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام، فقد وضعت مديرية الدفاع المدني خططاً لتأمين تدفق الخدمات الإنسانية للمواطنين ولزوار المملكة، داعياً الجميع إلى اتباع سلوك وقائي قويم خلال التنزه في أيام العطل، خاصة في الأمكان الطبيعية الوعرة، او مناطق تجمع المياه. 

وأضاف المقدم الزيادات أن فرق الغطس المتخصصة قد تم توزيعها بالقرب من مناطق السدود والتجمعات المائية و البحر الميت وشواطئ مدينة العقبة لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين، وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

وبين، أنه قد تم إعداد خطة لمكافحة حرائق الغابات وتجهيز طرق خاصة لآليات الدفاع المدني في المناطق الحرجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مهيباً بالجميع الابتعاد عن المناطق غير المخصصة للسباحة مثل البرك الزراعية، وعدم ترك الأطفال بالقرب منها، مع التأكيد على أخذ الحيطة والحذر في برك السباحة الخاصة لا سيما برك المزارع التي صار البعض يلجأ لاستئجارها أو استخدامها للتنزه مؤخراً .  

وأضاف أن مراكز الدفاع المدني الرئيسية موزعة بشكل مبرمج في كافة المحافظات والألوية بالإضافة إلى تفعيل مراكز الدفاع المدني المتقدمة في مناطق تواجد المتنزهين وخاصة في منطقة تلفريك عجلون وغاباتها وغابات محافظة جرش والبلقاء 

من جانب آخر أشار المقدم الزيادات إلى ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة اثناء التنزه و اختيار المكان المناسب في مناطق الأحراش والغابات بالابتعاد عن المناطق المنحدرة ومناطق تجمع الأعشاب والتي تعتبر مكان مناسب لوجود الحشرات والزواحف (العقرب) والأفاعي وعدم السماح للأطفال بالابتعاد عن مكان وجود الأهل، وتفقد المكان جيداً قبل الجلوس به حتى لا يكون هناك حوله أي من الآبار أو الحفر المهجورة والتي قد تمثل خطورة على الأطفال.

وشدد على ضرورة الحفاظ على البيئة وعدم الاعتداء عليها، واتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع الحرائق وما يتسبب بها مثل رمي أعقاب السجائر أو استخدام النار دون التأكد من إطفائها بالماء وطمرها بعد ذلك بالتراب قبل مغادرة المكان. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620231719712129525979

هذه أسباب ارتفاع أسعار الخراف الرومانية بالاردن

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقرر إعفاء الأردنيين من هذه الرسوم غدا الثلاثاء

6

الغذاء والدواء تعتمد مركز الأبحاث الصيدلانية بجامعة الزرقاء للتجارب غير السريرية

rrr

إقرار التقريرين المالي والإداري للجمعية الملكية لحماية الطبيعة

wwww

الداوود يلتقي القائم بأعمال قاضي القضاة بالقدس

620232592815439517162

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

أخبار متعلقة
ثثث

عجلون : التلفريك مشروع وطني يسهم بإحداث نهضة تنموية

3RPe0KcnbaU5N4BE2ccXD1tcxzM8166sFSJ2t4jX

نقابة الممرضين تدعو لإنشاء عيادات في المدارس

وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول تقليص عطلة المدارس

dbf70db17b1529931511ef22999253763f7d78c2

نقابة المخابز: 90% انخفاض الطلب على خبز الحمام

620231461919686474799

التربية : شروط لرفع رسوم المدارس الخاصة

620231113197767727437

غرامة تصل لـ 500 دينار بحق من يُشغّل طفلاً في الأردن