التربية توضح حول تقليص عطلة المدارس

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد جميل المساعفة، أن برنامج تعويض الفاقد التعليمي لطلبة المدارس الحكومية سيبدأ اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل.



وأضاف المساعفة في تصريحات صحفية أن الوزارة وضعت برنامجا لمدة ثلاث سنوات لتعويض الفاقد التعليمي، ولذلك اتخذت قرارا بتقليص العطلة الصيفية.



وبيّن المساعفة أن الفاقد التعليمي تفاقم خلال جائحة كورونا بعد تحويل الدوام إلى إلكتروني.



وأشار المساعفة إلى أن الوزارة أجرت دراسات بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات دولية، وتبيّن أن هناك فجوة كبيرة بين الطلبة، وقامت بوضع البرنامج الذي سيمتد طوال العام وسيليه اختبارات تشخيصية لقياس مستوى الطلبة.

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