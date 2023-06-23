عجلون : التلفريك مشروع وطني يسهم بإحداث نهضة تنموية

الوكيل الاخباري - يشكل مشروع تلفريك عجلون نافذة تنموية للعديد من المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية نظراً للتنوع الفريد في مواصفاته والخدمات التي تقدم لمرتاديه .



وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، أن المحافظة تتميز بطبيعتها وغاباتها التي تشكل 34% ، مشيراً أن التلفريك مبادرة ملكية وعنوان للتشاركية بين القطاعين العام والخاص ويعزز فرص التنمية المستدامة والاستثمار، داعياً للإقبال على تنفيذ المشاريع بالقرب منه ما ينعكس إيجاباً على المحافظة .



وقال الشريف، إن المحافظة تجذب سنوياً قرابة مليوني زائر للمواقع السياحية والأثرية، حيث تم تخصيص 3 ملايين دينار من موازنة مجلس المحافظة لتحسين وتطوير هذه المواقع والبنية التحتية للشوارع المؤدية إليها .

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