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الجمعة، 23-06-2023 07:52 م

عجلون : التلفريك مشروع وطني يسهم بإحداث نهضة تنموية

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الوكيل الاخباري  - يشكل مشروع تلفريك عجلون نافذة تنموية للعديد من المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية نظراً للتنوع الفريد في مواصفاته والخدمات التي تقدم لمرتاديه .

وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، أن المحافظة تتميز بطبيعتها وغاباتها التي تشكل 34% ، مشيراً أن التلفريك مبادرة ملكية وعنوان للتشاركية بين القطاعين العام والخاص ويعزز فرص التنمية المستدامة والاستثمار، داعياً للإقبال على تنفيذ المشاريع بالقرب منه ما ينعكس إيجاباً على المحافظة .

وقال الشريف، إن المحافظة تجذب سنوياً قرابة مليوني زائر للمواقع السياحية والأثرية، حيث تم تخصيص 3 ملايين دينار من موازنة مجلس المحافظة لتحسين وتطوير هذه المواقع والبنية التحتية للشوارع المؤدية إليها .

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