الدفاع المدني يخلي عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق في عمان

الوكيل الاخباري - أكد ضابط إعلام الدفاع المدني على ضرورة التأكد من قدرة التوصيلات الكهربائية من العداد(الساعة) لغاية الإبريز والوصلة على تحمل الأحمال الكهربائية وعدم تعرضها للتلف المسبب للحريق في ظل كثافة الاستخدام في الظروف الجوية الحالية .

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واستعرض أبرز الجهود المبذولة لمرتبات الدفاع المدني خلال عطلة نهاية الأسبوع وتمثلت بالتعامل مع(3753) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ( 344 ) حادث إنقاذ والسيطرة على ( 111 ) حريق.



وأشار الملازم محمد الخطاطبة إلى التعامل مع حريق في عمارة سكنية في محافظة العاصمة حيث تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حريق شب بعدادات كهرباء تابعة لعمارة سكنية تتكون من ستة طوابق بمنطقة خلدا حيث قامت فرق الإطفاء على إخلاء سكان العمارة وإخماد الحريق فيما قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية لـ 12 شخص في نفس الموقع ونقل سيدة كانت تعاني من ضيق في النفس إلى المستشفى .



كما تم التعامل مع حريق شب بمستودع للأخشاب في محافظة العاصمة في منطقة أبو علندا دون وقوع أي إصابات كما تم السيطرة على حريق شب بمستودع بالقرب من سوق الخضار في اربد وأكد الملازم الخطاطبة أنه لم يتم التعامل مع أي حادث ناتج عن وسائل التدفئة وهذا دليل على وعي المواطنين.

